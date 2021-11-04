В Киеве и области самый высокий показатель вакцинации от коронавируса среди взрослого населения, на Закарпатье — наименьший

Новости

Міністерство охорони здоров'я України

Худшие показатели по вакцинации против коронавируса фиксируют в двух областях — Закарпатской (23,2% взрослого населения) и Волынской (25,2%).

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг.

В Киеве наибольшее количество взрослого населения вакцинировалось по крайней мере одной дозой препарата — это 54,2%, а в области — 43,7%.

Также высокий показатель вакцинации фиксируют в Полтавской области — 42,1% и Днепропетровской — 40%.

«От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения», — подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что данные исследования, проведенного в сентябре-октябре 2021 года при поддержке UNICEF, USAID и Всемирного банка, показывают, что 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19, а 62% соглашаются, что необходимо делать прививки от COVID-19. Также 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться при определенных условиях.