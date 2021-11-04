Нардеп Лерос показал с трибуны Рады средний палец. Фракция СН просит регламентный комитет разобраться

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Кузьмин Александр / УНИАН

Народный депутат Гео Лерос во время заседания Верховной Рады 4 ноября с трибуны показал средний палец, предположительно, главе Офиса президента Андрею Ермаку. Фракция «Слуга народа» просит регламентный комитет Рады дать оценку и вынести решение по поведению Лероса, а также заявляет, что этот жест был адресован президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук и отметила, что такое поведение «недопустимо» в сессионном зале парламента.

Лерос с трибуны Рады во время обсуждения кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны (уже назначили) назвал Зеленского «главным предателем страны» и заявил, что «не боится говорить правду». Глава парламента Руслан Стефанчук просил говорить его по теме, а затем выключил ему микрофон. После этого Лерос показал средний палец в сторону, где сидел Ермак.

Отметим, что конфликт Лероса с президентом и главой его Офиса продолжается больше года. В марте 2020 года Лерос заявил, что брат тогда еще помощника президента Андрея Ермака Денис «барыжит государственными должностями», а Зеленского он обвинил в «слиянии со старой системой» и нарушении предвыборных обещаний. 2 сентября 2020 года Лероса исключили из фракции «Слуга народа», сейчас он внефракционный.