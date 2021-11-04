В Украине за сутки умерли 699 пациентов с COVID
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 3 ноября, медики выявили 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них у детей — 1 787, у медработников — 426). От осложнений заболевания умерли 699 пациентов, а накануне — 720.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 70 146 человек умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 299 272 человека, одну дозу получили — 212 968, а полностью иммунизированы — 86 304.
С начала вакцинальной кампании уже привито 10 895 720 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 682 891.
В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.
- С 1 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.