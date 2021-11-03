НАБУ проводит обыски у министра экономики Алексея Любченко, который подал в отставку
- Авторы:
- Ангелина Шеремет, Оксана Коваленко
- Дата:
-
Facebook / Алексей Любченко
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 3 ноября, проводят обыски у Алексея Любченко — министра экономики, который 2 ноября подал в отставку.
Эту информацию «Бабелю» подтвердил собеседник в правоохранительных органах и добавил, что на месте есть и сотрудники Службы безопасности Украины.
Обыск проводят в рамках расследования фактового дела (подозрение никому не объявили) о злоупотреблении властью (статья 364 УК). Правоохранители собирают доказательства, других подробностей пока нет.
Журналистка Татьяна Козырева опубликовала фото, как силовики пытаются попасть в дом Любченко.
2 ноября Любченко подал заявление об увольнении, теперь парламент должен одобрить его отставку. На место Любченко могут назначить заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.
- На заседании фракция СН решила отправить в отставку Любченко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана. В четверг, 4 ноября, будут назначать новых министров. Также будут назначать нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поскольку Алексей Резников претендует на пост министра обороны.