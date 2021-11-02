Глава Минобороны Андрей Таран подал в отставку
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- Екатерина Кадакова
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Отметим, новый предполагаемый глава министерства Алексей Резников накануне, 1 ноября, подал в Аппарат ВР заявление об увольнении с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по собственному желанию.
- 1 ноября на заседании фракция СН решила отправить в отставку министра экономики Любченко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского и министра обороны Андрея Тарана. В четверг, 4 ноября, будут назначать новых министров. Также Рада будет голосовать за нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поскольку Алексей Резников претендует на должность министра обороны. Ожидается, что его место займет Верещук.
- Вице-премьер-министр Урусский подал заявление об увольнении по собственному желанию в Аппарат Верховной Рады 1 ноября.
- 2 ноября написал заявление об увольнении первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.