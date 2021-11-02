В «Дії» появился детский ковид-сертификат

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В приложении «Дія» запустили ковид-сертификат для детей от 12 лет. Генерировать его могут родители в своем приложении после того, как ребенок получил первую или вторую прививку.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило во вторник, 2 ноября.

Как это сделать:

авторизоваться в «Дії»;

добавить в «Дію» свидетельство о рождении ребенка;

в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты»;

сертификаты ребенка появятся в приложении вместе со взрослым.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Отметим, что в Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, а потом уже от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых – две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей или опекунов.