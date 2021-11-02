В «Дії» появился детский ковид-сертификат
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
В приложении «Дія» запустили ковид-сертификат для детей от 12 лет. Генерировать его могут родители в своем приложении после того, как ребенок получил первую или вторую прививку.
Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило во вторник, 2 ноября.
Как это сделать:
- авторизоваться в «Дії»;
- добавить в «Дію» свидетельство о рождении ребенка;
- в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты»;
- сертификаты ребенка появятся в приложении вместе со взрослым.
С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Отметим, что в Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, а потом уже от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых – две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей или опекунов.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, пока они не сделают прививку. Отстранять, если есть справка о противопоказаниях, не будут.