Состояние Илона Маска превысило $300 миллиардов и продолжает расти. Его признали самым богатым человеком в истории
- Автор:
- София Телишевская
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Maja Hitij / Staff
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает приумножать свое состояние даже после того, как стал самым богатым человеком в истории. Сейчас оно оценивается в $315 миллиардов.
Об этом говорится в рейтинге Forbes The World`s Real-Time Billionaires.
Состояние американского изобретателя и предпринимателя выросло на $22,6 миллиарда, или 7,72%. Такой рекордный скачок произошел после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион. Следовательно, выросло и состояние Маска, поскольку он владеет 21% акций этой компании и является ее соучредителем.
Также бизнесмен является миноритарным акционером основанной им в 2002 году компании SpaceX. Недавно инвесторы оценили ее стоимость в $74 миллиарда.
- По результатам торгов 25 октября, рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион. Так, Tesla стала седьмой в истории компанией после Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook, чья капитализация достигла такой отметки. Вероятно, на увеличение акций повлияла новость о том, что сервис аренды автомобилей Hertz заказал у Tesla 100 тысяч электромобилей. Этот договор оценивают в $4,2 миллиарда.
- Tesla покидает Кремниевую долину и переносит штаб-квартиру в Техас. Генеральный директор компании Илон Маск не объяснил причины этого решения, но ранее он высказывал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал перенести штаб-квартиру. Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.