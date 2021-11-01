В «Дії» можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов — пока в тестовом режиме
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
В приложении «Дія» появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста, который будет действовать в течение 72 часов. Сейчас функция работает в режиме бета-тестирования.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров и призвал украинцев рассказывать об их опыте получения документов.
По его словам, участие в тестировании принимают медицинские лаборатории «Дила», «Эскулаб», «Смартлаб» и «Днепролаб».
«По завершении бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий. Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья сейчас активно работает над их подключением», — рассказал Федоров.
Также глава Минцифры напомнил, что в настоящее время в приложении «Дія» также доступны «желтый» (можно получить после одной дозы вакцины, действует 120 дней) и «зеленый» внутренние, а также международный COVID-сертификаты о вакцинации (действуют год).
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