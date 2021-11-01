Глава Минздрава: В Украине постепенно уменьшаются темпы госпитализации COVID-больных

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Міністерство охорони здоров'я України

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине находится на плато после трех месяцев значительного роста. При этом цифры прироста и госпитализации остановились на достаточно высоких показателях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 ноября во время онлайн-брифинга.

«Темпы вакцинации в Украине приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализации в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста», — отметил глава Минздрава.

По его словам, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

Ляшко отметил, что заболеваемость COVID-19 зафиксировалась на самых высоких показателях и «наша общая задача — сдвинуть эту заболеваемость спадом, а не дальнейшим ростом».