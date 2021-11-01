Глава Минздрава: В Украине постепенно уменьшаются темпы госпитализации COVID-больных
- Автор:
- София Телишевская
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Міністерство охорони здоров'я України
Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине находится на плато после трех месяцев значительного роста. При этом цифры прироста и госпитализации остановились на достаточно высоких показателях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 ноября во время онлайн-брифинга.
«Темпы вакцинации в Украине приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализации в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста», — отметил глава Минздрава.
По его словам, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.
Ляшко отметил, что заболеваемость COVID-19 зафиксировалась на самых высоких показателях и «наша общая задача — сдвинуть эту заболеваемость спадом, а не дальнейшим ростом».
- За прошедшую неделю, с 25 по 31 октября, в Украине сделали 1 740 231 прививки — это больше, чем за весь июнь. Также за последние сутки, 31 октября, медики выявили 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 905, медработников —111). От осложнений заболевания умерли 298 пациентов.
- С первого ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.