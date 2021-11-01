«Нехаризматичный ретрополитик». В Офисе президента убеждены, что у экс-главы Рады Разумкова нет политического будущего
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- София Телишевская
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Александр Кузьмин / «Бабель»
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Бабелю» заявил, что бывший спикер Рады Дмитрий Разумков через месяц-полтора начнет исчезать из информационного пространства, потому что «он не является харизматичным политиком».
«Что касается Дмитрия Александровича, сейчас есть спекулятивный компонент человека, который только перестал быть спикером. Но через месяц-полтора этот спекулятивный компонент умрет. Он [Разумков] не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик», — подчеркнул Подоляк.
Достаточно регулярное появление бывшего спикера в эфире телеканала «Украина 24», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, советник главы ОП объясняет тем, что этот канал любит «непассионарных» персон.
«Там, как правило, собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежных одеждах. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не более пяти процентов. Они по сути все непроходные. Он — один из них», — отметил советник Андрея Ермака и добавил, что электоральные замеры, которые дают Разумкову 9% поддержки «ничего не стоят».
«Все замеры сейчас спекулятивны и не имеют электоральной ценности», — объяснил Подоляк и отметил, что Дмитрий Разумков сейчас защищает интересы Рината Ахметова.
- 7 октября Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Конфликт между «слугой народа» и Разумковым начался после того, как он направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.