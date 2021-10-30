Минздрав: В Украине в «желтой» зоне осталось всего две области

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В Украине на утро 30 октября только две области находятся в «желтой» зоне карантина, остальные — в «красной» или «оранжевой».

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, «желтыми» являются только Закарпатская и Кировоградская области, где зафиксированы самые низкие уровни госпитализации больных с коронавирусом (менее 50%), а также наименьшие коэффициенты выявления случаев инфицирования (приблизительно 15% и 11% соответственно).

В «оранжевой» зоне находятся семь областей – Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая – и Киев.

Согласно данным Минздрава, ситуация в столице Украины и в Харьковской области ухудшается. Киев с 1 ноября переходит в «красную» зону.

В настоящее время в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.