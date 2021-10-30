В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей с 5 лет

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Ted Eytan / Flickr

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины Pfizer для профилактики коронавируса у детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Безопасность вакцины изучалась примерно на 3 100 детях в возрасте от 5 до 11 лет, получивших вакцину, и в ходе исследования не было обнаружено серьезных побочных эффектов», — отметили в управлении.

Также отмечается, что вакцина эффективна на 90,7% в предотвращении коронавируса среди детей этой возрастной группы.

Отдельно в FDA подчеркнули, что детям до 11 лет нужно вводить меньшие дозы (10 микрограмм против 30 микрограмм для взрослых) вакцины с интервалом в три недели.