США обвинили Россию в содействии эскалации на Донбассе и попытке переложить ответственность на Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице посольства Соединенных Штатов в Киеве.
«Поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина», — отметили в США.
Кроме того, в заявлении указывается, что официальная риторика России о том, что Украина обостряет ситуацию, «не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности».
«Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня», — добавили в посольстве США.
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