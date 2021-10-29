Премьер Грузии отказался переводить Саакашвили в частную больницу и напомнил, что у человека есть право на самоубийство
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- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Грузинские власти отказываются переводить находящегося в тюрьме города Рустави экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в частную клинику, а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили напомнил, что по закону у человека есть право на самоубийство.
Слова главы правительства приводит издание netgazeti.
Журналисты спросили у Гарибашвили, чем может закончиться голодовка Саакашвили, он ответил, что не знает, каким будет финал истории, когда человек самостоятельно вредит собственному здоровью.
«Если человек решит совершить самоубийство, то он имеет право сделать это, но государство, конечно же, не сможет взять на себя ответственность за это», – подчеркнул политик.
Гарибашвили уверяет, что власти готовы перевести Саакашвили в тюремную больницу и уже предоставляют ему дополнительную группу врачей. В то же время переводить Саакашвили в гражданскую клинику власти Грузии отказываются.
Напомним, 29 октября Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.
- Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. В стране против него возбуждено ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина же намерена добиваться экстрадиции (Саакашвили — гражданин Украины), хотя политик на это идти не хочет.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
- 27 октября Саакашвили в тюрьме посетила уполномоченная Верховной Рады по вопросам человека Людмила Денисова. По ее словам, в тюрьме дежурит реанимационная бригада, но в случае экстренной ситуации его вряд ли успеют довезти до больницы.