Зеленский поручил возродить научный флот Украины до 36 спецсудов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский поручил поручил министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать программу по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая рассчитана на достижение цели в пределах 10 лет.
Об этом президент заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.
«Мы ждем масштабную на ближайшие 5—10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку. Она непростая, но очень логичная. А планка такова — 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса», — сказал Зеленский, пояснив, что такое количество судов Украина имела в 1991 году, когда стала независимой.
Глава государства заявил, что Украина должна строить свои корабли или же покупать, как это было с ледоколом James Clark Ross. Он призвал все регионы приобщаться к развитию судоходства.
- В 2021 году стало известно, что Украина купит британский ледокол James Clark Ross. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказывал, что James Clark Ross достанется Украине за $5 миллионов, хотя начальная цена была в районе $10 миллионов. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. В августе Украина купила James Clark Ross, а в октябре он прибыл в Одессу.
- 21 октября в порт Одессы прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Бельгия торжественно подарила Украине в сентябре 2021 года.