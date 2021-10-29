«Талибан» требует разблокировать замороженные миллионы долларов на счетах Афганистана за границей. Стране грозит голод

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HOSHANG HASHIMI / Contributor

Захватившие власть в Афганистане представители движения «Талибан» требуют разблокировать резервы Центрального банка на фоне угрозы нехватки средств, массового голода и нового миграционного кризиса.

Об этом сообщил Reuters представитель министерства Ахмад Вали Хакмал.

«Деньги принадлежат афганскому народу. Просто отдайте нам наши собственные деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям», — заявил он.

По словам члена правления Центрального банка Афганистана Шаха Мехраби, ситуация критическая, количество наличных денег сокращается.

«Сейчас достаточно… до конца года. Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступа к этим деньгам. Вам будет нанесен двойной удар: вы не сможете найти хлеб и не сможете себе позволить. Люди будут в отчаянии. Они собираются уехать в Европу», – рассказал он.

Мехраби добавил, что Афганистану нужно $150 миллионов ежемесячно, чтобы «предотвратить неизбежный кризис».

Также представитель Центрального банка отметил, что в центральном банке Германии, Бундесбанке, лежат $94 миллиона из резервов Афганистана, около $431 миллиона хранятся у немецкого кредитора Commerzbank, а в банке международных расчетов Швейцарии — еще примерно $660 миллионов.

«Если резервы останутся замороженными, афганские импортеры не смогут оплачивать свои поставки, банки начнут разваливаться, продуктов не будет хватать, продуктовые магазины будут пусты», — спрогнозировал Мехраби.

В то же время официальный представитель талибов Мохаммад Сахал Шахин на своей странице в Twitter призвал Запад срочно выделить Афганистану $1,2 миллиарда материальной помощи.

«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо срочно выделить пакет помощи в размере почти 1 миллиарда евро, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану», — написал он, отметив, что деньги нужны для поддержки уязвимых слоев населения и временно перемещенных лиц.

Также Шахин призвал разморозить активы Афганистана почти на $10 миллиардов.