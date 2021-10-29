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Минздрав обнародовал список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Министерство здравоохранения обнародовало полный перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Соответствующие документы разослали во все региональные управления здравоохранения.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Минздрав разделил противопоказания на две группы: абсолютные противопоказания и предостережения.

Абсолютные противопоказания – это если существует значительная вероятность появления серьезной аллергической реакции или побочной реакции вследствие прививки, а риски от вакцинации превышают преимущества. Такие противопоказания тоже поделены на две группы: постоянные и временные.

В Минздраве отмечают, что единственным постоянным противопоказанием для вакцинации от коронавируса является анафилактическая реакция на первую дозу или аллергия на один из компонентов.

В то же время есть ряд временных противопоказаний:

Также Минздрав определил и состояния, при которых вакцинацию следует делать с осторожностью. В таком случае человеку следует проконсультироваться с семейным врачом, и именно медик будет решать, следует ли рекомендовать вакцинироваться. К таким предосторожностям относятся:

«Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что в случае наличия у человека противопоказания к одной из вакцин, он может вакцинироваться другим препаратом. Например, вакцину CoronaVac не рекомендуют колоть беременным, вакцину AstraZeneca — людям, имеющим тромбоз с тромбоцитопенией, а вакцину Pfizer — людям с миокардитом или перикардитом.