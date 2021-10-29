WSJ: Четыре разведуправления США разработали около 20 различных прогнозов развития событий в Афганистане. Ни один из них не сбылся

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Американские разведывательные управления разработали около 20 различных прогнозов развития событий в Афганистане после выхода войск США. Ни один из них не сбылся.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Во всех этих прогнозах, начиная с весны 2020 года, указывалось, что исламистское движение «Талибан» будет наращивать позиции, а правительство Афганистана без поддержки США вряд ли сможет выжить.

В мае разведка США прогнозировала, что власти Афганистана падут перед талибами до конца года. Менее чем через месяц разведка разработала новый прогноз — талибы захватят власть в течение двух лет.

Во многих таких прогнозах центральное место занимало предположение, что афганские военные и правительство смогут продержаться некоторое время после выхода войск США. Но никто не ожидал, что талибы захватят власть в стране уже в середине августа даже тогда, пока американские военные еще останутся в стране.