В Украине разрешили вакцинировать всех детей от 12 лет препаратом Pfizer. В Нацгруппе по иммунизации дали разъяснения

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Министерство здравоохранения Украины приказом от 13 октября разрешило вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. В Национальной технической группе экспертов по иммунизации (НТГЭИ), чью рекомендацию утвердил Минздрав, сегодня, 27 октября, дали разъяснения по этому приказу.

Рекомендовано вакцинировать всех детей от 12 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, независимо от принадлежности к группе риска. Дети, которым не грозит по состоянию здоровья тяжелая форма коронавируса, могут получить прививку только при условии наличия вакцины.

Детям вакцину нужно вводить двумя дозами с интервалом между прививками от 21 до 28 дней. Также необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины против COVID-19 и вакцины против других болезней, таких как грипп. Исключение — экстренная вакцинация.

В НТГЭИ пока рекомендуют использовать Comirnaty. Применение этой вакцины противопоказано при наличии данных о серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.