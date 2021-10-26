Минэкономики Германии передало регулятору свои выводы по «Северному потоку — 2». Газопровод признали безопасным
- Автор:
- Олег Панфилович
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Министерство экономики Германии передало Федеральному агентству сетей свои выводы для сертификации газопровода «Северный поток — 2».
Об этом пишет Reuters.
Газопровод должен быть сертифицирован Федеральным агентством сетей Германии, а анализ от Минэкономики Германии является ключевым требованием для рассмотрения заявки на сертификацию.
«В своем анализе Федеральное министерство экономики заключает, что предоставление сертификата не угрожает безопасности поставок газа в ФРГ и Европейский Союз», — говорится в заявлении ведомства.
Минэкономики пояснило, что предоставило свой анализ регулятору после обсуждений с соседними странами ЕС, в том числе с Италией, Австрией, Польшей, Чехией, Венгрией, Эстонией, Латвией и Литвой.
Сообщается, что у Федерального агентства сетей Германии есть время для сертификации «Северного потока — 2» до начала января, но оно может принять решение и раньше. Затем решение немецкого регулятора отправится на утверждение в Европейскую комиссию.
- В Госдепе США заявили, что одобрение Германией и Европейской комиссией газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до марта следующего года, а Россия должна увеличить поток газа через существующие газопроводы, если уверяет, что может быстро нарастить транзит через «Северный поток — 2».
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.