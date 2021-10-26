Президенты Азербайджана и Турции открыли аэропорт в Нагорном Карабахе
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Anadolu Agency
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 26 октября открыли международный аэропорт в Нагорном Карабахе — в одном из освобожденных городов, Физули.
Об этом сообщает Sputnik.
Президенты вместе разрезали ленту в знак открытия аэропорта, им вручили символические ключи от него.
Фундамент аэропорта заложили 14 января 2021 года. Первый испытательный полет в аэропорт был 22 августа. Первый тестовый полет – 5 сентября, здесь приземлился крупнейший пассажирский самолет азербайджанских авиалиний Airbus A340-500. Взлетно-посадочная полоса аэропорта протяженностью 3 км и шириной 60 метров. Терминал аэропорта способен обслуживать 200 пассажиров в час. На аэродроме смогут приземляться и взлетать большие грузовые самолеты.
Президент Азербайджана Алиев заявил, что следующий аэропорт в Карабахе — Зангиланский — введут в эксплуатацию в следующем году.
- В январе лидеры Армении, Азербайджана и России провели переговоры в Москве, по итогам которых подписали совместное заявление сторон о развитии Нагорного Карабаха. Азербайджан в 2021 году выделит $1,3 миллиарда на восстановление региона Нагорного Карабаха.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли значительные потери — тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.