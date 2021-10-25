Омбудсмен Денисова назвала «дискриминационным» указ об обязательной вакцинации из-за неточностей Минздрава

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Косарев Александр / УНИАН

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назвала «дискриминационным» указ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации педагогов и чиновников из-за неточностей в нем. Минздрав в ближайшее время исправит ситуацию.

Денисова в комментарии «Бабелю» объяснила, что Минздрав своим указом утвердил не перечень профессий (например, врач, учитель, водитель), а органы, где они работают (работники органов образования, здравоохранения). Омбудсмен отметила, что в этом перечне должен быть именно тот работник, который контактирует со многими людьми и может распространить коронавирус. Денисова отметила, что Минздрав вскоре уточнит указ.

По ее словам, реализация этого указа в том виде, в котором он сейчас, может быть «дискриминационной» и нарушить права работников учреждений образования и государственной власти, которые мало с кем контактируют.

4 октября Министерство здравоохранения утвердило указ об обязательной вакцинации от коронавируса для учителей и госслужащих. Те, кто отказываются прививаться, подлежат отстранению от работы.

Напомним, что с 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.