Омбудсмен Денисова назвала «дискриминационным» указ об обязательной вакцинации из-за неточностей Минздрава
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Косарев Александр / УНИАН
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назвала «дискриминационным» указ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации педагогов и чиновников из-за неточностей в нем. Минздрав в ближайшее время исправит ситуацию.
Денисова в комментарии «Бабелю» объяснила, что Минздрав своим указом утвердил не перечень профессий (например, врач, учитель, водитель), а органы, где они работают (работники органов образования, здравоохранения). Омбудсмен отметила, что в этом перечне должен быть именно тот работник, который контактирует со многими людьми и может распространить коронавирус. Денисова отметила, что Минздрав вскоре уточнит указ.
По ее словам, реализация этого указа в том виде, в котором он сейчас, может быть «дискриминационной» и нарушить права работников учреждений образования и государственной власти, которые мало с кем контактируют.
4 октября Министерство здравоохранения утвердило указ об обязательной вакцинации от коронавируса для учителей и госслужащих. Те, кто отказываются прививаться, подлежат отстранению от работы.
Напомним, что с 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- За сутки 21 октября в Украине установили три рекорда: выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом, умерших от него и вакцинированных.
- Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в эту зону перешла и Сумская область. А с 26 октября туда попадут Николаевская и Ровенская области.