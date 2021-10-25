Минздрав: Украина не рассматривает закупку вакцины Johnson & Johnson
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- Олег Панфилович
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Поставки вакцины Johnson & Johnson в Украину пока не планируются.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся», — сказал журналистам заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.
Кузин пояснил, что производитель вакцины «проактивно не выходит на коммуникацию». «Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны», — сказал он.
Разработка Johnson & Johnson — первая вакцина от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — она может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные крупных клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна и для пожилых людей. ВОЗ также заявляла, что эта вакцина эффективна против мутаций коронавируса.
- 25 мая в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen. Ее заказала частная компания для вакцинации своих сотрудников, которые работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.
- В Украине вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали 5 июля. В агусте Кузин заявлял, что Украина не закупает вакцину от коронавируса Johnson & Johnson, поскольку пока компания производит небольшое количество препаратов для нескольких стран.