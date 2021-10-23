Суд арестовал двух фигурантов дела о поджоге дома заместителя главы Офиса президента

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Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября 2021 года, удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы. Ранее им сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества и в хулиганстве.

Об этом в комментарии «Бабелю» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие причастные к нему люди.

По данным следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через Telegram заказ на поджог дома чиновника. За выполнение заказа подозреваемому пообещали заплатить $7 000. К этому преступлению он привлек своего знакомого — 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал отдать часть вознаграждения.

Приобретя бензин и керосин, злоумышленники приготовили три бутылки с коктейлем Молотова и в ночь на 22 октября бросили их в дом чиновника, однако во время поджога второй бутылки нарушителей заметили. Мужчины пытались убежать, но полиция задержала их.