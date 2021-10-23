Полиция сообщила о подозрении четвертому фигуранту нападения на журналистов «Схем»

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Евгений Мецгер / Facebook

Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы «Схемы» во время интервью с тогдашним главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

Об этом пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в комментарии «Радио Свобода».

Четвертым подозреваемым оказался начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны Укрэксимбанка.

Мужчина получил подозрение по статье 171 и 126 Уголовного кодекса.

Ранее о подозрении сообщили самому Мецгеру, директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову и работнику охраны Укрэксимбанка.

Напомним, 7 октября «Схемы» опубликовали расследование по поводу Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.