Совет судей Украины избрал кандидатов в Этический совет. В ЦПК раскритиковали половину из них

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Совет судей Украины 23 октября определился с кандидатами в состав Этического совета.

Об этом сообщили в пресс-службе ССУ.

Больше всего голосов получили кандидаты:

судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич;

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун;

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин;

судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.

Решение уже раскритиковали в «Центре противодействия коррупции» (ЦПК), назвав минимум двух кандидатов «недостойными» из-за сомнительной репутации.

В частности, отмечается, что брат Юрия Трясуна — Павел — с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения «Беркут» в Киевской области, а в 2016 году судья Трясун в составе коллегии освободил из-под стражи беркутовца Александра Белова, обвиняемого в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года.

В то же время, по данным Фонда DEJURE, судья Сиверин, кроме подачи неправдивых сведений в декларации, выносил решения в пользу незаконных застройщиков. Также на него жаловались коллеги и руководитель аппарата суда, уверяя, что Сиверин осуществляет давление на работников суда и подстрекает их совершать действия за пределами полномочий. Судью неоднократно уличали в злоупотреблении своими процессуальными правами.

Теперь Высший совет правосудия обязан до 28 октября сформировать Этический совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.

Согласно закону № 5068, в Этический совет войдут три представителя судей и трое международных экспертов. Этот совет проверит на добродетель всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если Этический совет признает члена ВСП недобродетельным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетели.