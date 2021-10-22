Ляшко назвал условие отмены карантина — 70% вакцинированного населения
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- Алексей Ярмоленко
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине отменят карантин. Для этого нужно достичь 70% вакцинированного населения.
Об этом он сообщил в эфире «Свободы слова».
По его словам, европейские страны смогли достичь этого показателя в течение 4-5 месяцев. Для вакцинации остальных 30% государство использует определенные меры.
«Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Остальные усиливают роль государства, вмешательства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся», — сказал Ляшко.
Министр отметил, что Украина должна достичь этого показателя. Только после этого можно отменять карантинные меры.
- Попадание сразу нескольких областей в «красную» зону карантина увеличило спрос на вакцинацию, только за минувшие сутки прививки получили почти 270 тысяч человек. Прививочная инфраструктура выходит на свои максимальные мощности, но препаратов достаточно, чтобы не прерывать процесс. Кроме того, до конца года Украина гарантированно должна получить еще как минимум 16 млн доз вакцины против коронавирусной болезни.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного течения коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей. Таким образом специалисты хотят определить, у кого были фиктивные справки о вакцинации.