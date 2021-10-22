СНБО поручил Кабмину обеспечить бесперебойное снабжение газа для населения
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
За три дня Кабинет министров должен наладить механизм бесперебойных поставок газа для бытовых и других потребителей до конца отопительного сезона.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Кабмину поручено в течение трех дней принять меры для установления механизма бесперебойных, без права отключения, поставок газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям», — заявил Данилов.
- Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко уверяет, что газа, который Украина накопила в подземных хранилищах, хватит для прохождения отопительного сезона.
- Во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию с обеспечением природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период. В то же время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что «это манипуляция», и заверил, что газа вполне достаточно.
- Перед этим стало известно, что украинские теплоэлектроцентрали значительно сократили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь, прекратили работу. Причина — рекордные цены на газ и уголь.