Минздрав инициирует отставку руководителя здравоохранения Запорожья из-за плохого процесса вакцинации в городе

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Sean Gallup / Staff

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что инициирует отставку руководителя здравоохранения Запорожья. По его словам, в городе был неправильно выстроен процесс вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом. И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки — более 226 тысяч. И это не предел — регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье», — заявил Ляшко.

Он отметил, что в городе действует шесть центров массовой вакцинации от коронавируса, а в ближайшее время откроются еще два.

Фамилию конкретного чиновника Ляшко не назвал. Главой департамента здравоохранения горсовета Запорожья сейчас является Виктория Ушакова.