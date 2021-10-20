Количество подписчиков Netflix достигло почти 215 млн. Компания превзошла собственные прогнозы

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Thibault Penin / Unsplash

Количество подписчиков платформы Netflix уже достигло 214 млн. Компания значительно превзошла собственные прогнозы на третий квартал 2021 года.

Об этом пишет Deadline.

Как сама компания, так и эксперты с Уолл-стрит, прогнозировали, что за третий квартал 2021 года количество пользователей Netflix вырастет на 3,8 миллиона. Но количество подписчиков выросло на 4,38 миллиона.

Такой успех может быть связан с бешеной популярностью сериала «Игра в кальмара», который посмотрели уже 142 миллиона пользователей Netflix.

С учетом новых данных компания считает, что за четвертый квартал 2021 года к Netflix присоединятся еще 8,5 млн пользователей. Таким образом их общее количество достигнет 222 миллионов.