Bihus.Info: Сын помощника президента Шефира работает помощником нардепа и получил 600 тысяч зарплаты из бюджета
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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nick_shef / Instagram
Сын первого помощника президента Сергея Шефира Никита работает помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя.
Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.
За два года работы парламента Никита Шефир получил почти 600 тысяч гривен заработной платы.
«Часто суммы разные, но в основном это 24 тысячи гривен в месяц и периодические надбавки в несколько тысяч гривен», — говорится в расследовании.
В комментарии журналистам Шефир-младший не объяснил, чем именно он занимается как помощник и отметил, что лучше рассказать о его деятельности может сам Кисель.
Отметим, что нардеп Юрий Кисель известен тем, что в июле 2020 года президент Владимир Зеленский продал его жене Валентине землю и дом в селе Иванковичи Киевской области за почти 13,5 млн грн. Хотя перед этим — в июне 2020 года — Зеленский рассказывал, что хочет продать дом и землю Сергею Шефиру.
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