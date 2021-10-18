Оккупация Крыма: в суд передали дело против начальника управления боевой подготовки Черноморского флота
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- Олег Панфилович
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Офис генерального прокурора передал в суд дело против начальника управления боевой подготовки Черноморского флота России за подстрекательство украинских моряков к госизмене и переходу на сторону оккупантов в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Чиновник 3 марта 2014 года прибыл в военный городок Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, дислоцированной в поселке Новоозерное в Крыму. Там путем уговоров, подкупа и угроз он склонял офицеров воинской части к государственной измене.
«В частности, склонял добровольно сдать оружие командира десантного корабля «Константин Ольшанский», заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, начальника штаба Южной военно-морской базы ВМС ВСУ и командира 5 бригады надводных кораблей ВМС ВСУ. Таким образом он заставлял их перейти на сторону врага и способствовать проведению подрывной деятельности против Украины», — сообщает прокуратура.
В случае отказа угрожал военнослужащим ВМС ВСУ применением со стороны военнослужащих ЧФ РФ оружия. Офис генпрокурора не называет имени подозреваемого, однако, по данным СМИ, речь идет о капитане первого ранга Александре Чеснокове.
- Правоохранители завершили расследование по делу об оккупации Крыма и государственной измене восьми бывших высокопоставленных чиновников автономной республики, которые помогли в аннексии полуострова.
- Офис генерального прокурора объявил о подозрении командиру 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота России, который руководил захватом украинского корвета «Хмельницкий» 20 марта 2014 года.
- 22 сентября Офис генерального прокурора объявил подозрение генерал-лейтенанту ВС России за блокирование украинских частей в Крыму.
- До этого подозрение объявили контр-адмиралу, заместителю командующего флотом РФ. Он склонял украинских моряков к госизмене и участвовал в оккупации Крыма.