В Польше задержали украинца, который перевозил нелегальных мигрантов из Ирака

Новости

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

«Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака», — говорится в сообщении польских пограничников.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. В сообщении не указывается, из какой страны украинец въехал не территорию Польши.