Российский корабль с киноэкипажем вернулся с МКС на Землю
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Съемочная группа российского фильма «Вызов» вернулась на Землю.
Об этом сообщает «Роскосмос».
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» сел в степи Казахстана и вернул на Землю космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. В «Роскосмосе» заявили, что состояние киноэкипажа и космонавта удовлетворительное.
Посадку аппарата обеспечивали силами 200 военных, 12 вертолетов, трех самолетов и около 20 единиц специальной техники. Шипенко и Пересильд снимали эпизоды для фильма на МКС 12 суток.
- 15 октября МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за теста двигателей корабля «Союз», которым возвращали киноэкипаж.
- В сентябре в российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация — сработала пожарная сигнализация. До этого у россиян ломался туалет, выходила из строя система подачи кислорода и даже заканчивалась еда.