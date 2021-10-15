СНБО расширил перечень санкций за организацию выборов в Госдуму на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

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Совет нацбезопасности и обороны расширил перечень санкций против организаторов выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Украины — в Крыму и на Донбассе.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Принято решение в отношении людей, которые участвовали в голосовании и обеспечивали выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции», — сказал он.

Впоследствии Данилов добавил, что в этот список внесли в основном членов «избирательных комиссий» на оккупированных территориях Украины.