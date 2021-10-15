Президент Азербайджана заявил о готовности заключить мирное соглашение с Арменией
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Министерство обороны Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией.
Об этом пишет Интерфакс.
«Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией», — подчеркнул он.
По словам Алиева, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией. Он также посоветовал действующей армянской власти «не упустить этот исторический шанс».
- В январе лидеры Армении, Азербайджана и России провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление сторон о развитии Нагорного Карабаха. Азербайджан в 2021 году выделит $1,3 миллиарда на восстановление региона Нагорного Карабаха.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли значительные потери — тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.