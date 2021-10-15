Кабмин ввел «красную» зону карантина еще в четырех областях

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В Украине с 18 октября еще четыре области перейдут в «красную» зону карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 15 октября.

«Установить с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей», — говорится в сообщении.

В этих областях будут введены дополнительные противоэпидемические ограничения. В частности, в «красной» зоне разрешено посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места тем, кто полностью вакцинировался от коронавируса, работники учреждений тоже должны иметь полный курс вакцинации.

Кроме этого, школы и другие учебные заведения в «красной» зоне могут работать в обычном режиме только при условии, что вакцинированы 100% работников. В противном случае — дистанционная форма.