Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО
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- Алексей Ярмоленко
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Александр Кузьмин / «Бабель»
Президент Владимир Зеленский вывел бывшего главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова из состава Совета нацбезопасности и обороны.
Об этом говорится в указе президента № 542/2021.
Вместо Разумкова в состав СНБО включили нового спикера парламента Руслана Стефанчука.
Сейчас в составе СНБО — 23 члена. Это ряд министров и руководителей высших военных структур. Также в него входят президент Национальной академии наук, генеральный прокурор, глава Офиса президента, глава Нацбанка и другие. Решения в СНБО принимаются большинством голосов.
- 7 октября Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Конфликт между «слугой народа» и Разумковым начался после того, как он направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.