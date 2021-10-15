МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за теста двигателей корабля «Союз»

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Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей космического корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»).

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [из американского сегмента станции] — потеря ориентации», — передал в Центр управления полетами космонавт Антон Шкаплеров.

Специалист центра ответил, что в тот момент тестировали систему управления движением корабля перед стартом на Землю. 17 октября корабль должен вернуть домой режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, которые на МКС снимали эпизоды для фильма «Вызов».

Сейчас российский сегмент МКС включил двигатели, чтобы вернуть станцию в штатную ориентацию.