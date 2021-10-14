Сейм Польши разрешил строительство стены на границе с Беларусью. На это потратят €350 млн
- Автор:
- Олег Панфилович
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Straż Graniczna / Facebook
Сейм Польши принял решение о строительстве на границе с Беларусью стены для защиты от нелегальной миграции.
Об этом сообщает PolsatNews.
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,6 миллиарда злотых (€350 млн). Из них 115 млн злотых (€25 млн) потратят на техническое оснащение стены. Средства будут выделяться из государственного бюджета.
Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Минобороны Польши с середины сентября ведет на границе строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже установлено.
9 октября 739 нелегалов попытались незаконно пересечь границу между Польшей и Беларусью. Это стало рекордным показателем за один день (предыдущий рекорд был 473). По данным пограничного ведомства Польши, с августа было приостановлено около 16 тысяч попыток незаконного пересечения польско-беларусской границы, из них 5 тысяч — в октябре. Многие из тех, кто пытается пересечь польскую границу — это выходцы из Афганистана и Ирака.
- Парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.
- В Польше и странах Балтии за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). В ответ на поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша впервые за 30 лет усилила охрану границы со страной.