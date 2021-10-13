Полицейским установили на планшеты программу для считывания QR-кодов с ковид-сертификатов

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Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских программу, которая позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в среду, 13 октября.

Сейчас еще нарабатывают механизм проверки с учетом количества полицейских и сотрудников Госпродпотребслужбы. Кроме того, должны установить ответственных за нарушения. Это могут быть, например, руководители фирм, которые занимаются межобластными перевозками, и организаторы спортивных мероприятий.

Ранее в Министерстве внутренних дел уточняли, что эта программа для считывания QR-кодов работает как проверка водительских удостоверений в приложении «Дія». Право проверять сертификаты будут иметь полицейские и сотрудники Госпродпотребслужбы.

В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.