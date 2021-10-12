В Офисе президента отрицают кризис с поставками газа в регионы и просят «не разгонять панику»
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию с обеспечением природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период.
Но заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что «это манипуляция», и заверил, что газа достаточно.
«Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков о тарифах на отопление. Также некоторые «эксперты» и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах», — отметил Тимошенко и подчеркнул, что такие комиссии собираются только «для решения технических моментов», чтобы быстрее подписать договоры на поставку газа.
В ОП уверяют, что газа вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы, и говорят, что никаких проблем с этим нет.
По словам Тимошенко, до 15 октября «Нафтогаз» готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).
«Цена на газ для нужд населения — 7,42 гривны. По такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) — 16,8 гривны. Это уже полная цена, с НДС и тарифом на транспортировку», — отметил Тимошенко и попросил «не разгонять панику».
«Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены», — резюмировали в ОП.
- Перед этим стало известно, что украинские теплоэлектроцентрали значительно сократили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь, прекратили работу. Причина — рекордные цены на газ и уголь.
- Украинские поставщики газа с 1 мая перешли на формирование годового тарифа. Он будет выше, чем ранее установленное правительством ограничение в 6,99 гривны за кубометр. 19 мая Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на газ. Теперь ответственность за тарифы будут нести местные власти.