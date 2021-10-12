В Офисе президента отрицают кризис с поставками газа в регионы и просят «не разгонять панику»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию с обеспечением природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период.

Но заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что «это манипуляция», и заверил, что газа достаточно.

«Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков о тарифах на отопление. Также некоторые «эксперты» и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах», — отметил Тимошенко и подчеркнул, что такие комиссии собираются только «для решения технических моментов», чтобы быстрее подписать договоры на поставку газа.

В ОП уверяют, что газа вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы, и говорят, что никаких проблем с этим нет.

По словам Тимошенко, до 15 октября «Нафтогаз» готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

«Цена на газ для нужд населения — 7,42 гривны. По такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) — 16,8 гривны. Это уже полная цена, с НДС и тарифом на транспортировку», — отметил Тимошенко и попросил «не разгонять панику».

«Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены», — резюмировали в ОП.