Судью Колегаеву, которая ездила нетрезвая по Киеву, лишили водительских прав и оштрафовали на 17 тысяч гривен

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У судьи Деснянского райсуда Киева Светланы Колегаевой, которая летом в нетрезвом состоянии на столичной Оболони за рулем Audi A6 снесла столб, чуть не сбив пешеходов, забрали водительские права, а также ее оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице проекта PROSUD.

Соответствующее решение 12 октября принял Оболонский райсуд, который рассматривал дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения (по 130 статье КУАП).

Сама судья на заседание не пришла.