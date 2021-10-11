Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности главыправления Укрэксимбанка
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Евгений Мецгер / Facebook
Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности главы правления Укрэксимбанка. Об этом он сообщил в Facebook вечером понедельника, 11 октября.
«Сегодня я написал заявление об увольнении с должности главы правления Укрэксимбанка. Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка. [...] Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку», — отметил Мецгер.
Он добавил, что, заключая соглашения с клиентами банка, сотрудники «всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности» — вероятно, так он отреагировал на журналистское расследование о кредите бизнесмену, который платит налоги в «ДНР».
Напомним, что 7 октября «Схемы» опубликовали расследование Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. Сам Мецгер отстранен от должности на время служебного расследования и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранника отпустили под личное обязательство.