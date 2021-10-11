В Кремле одобрили «важную публикацию» Медведева об Украине и ее власти, в которой «многое называется своими именами»
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- Екатерина Кадакова
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Michael Parulava / Unsplash
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине и украинских политиках «важной публикацией», в которой «многое называется своими именами».
Об этом он заявил в комментарии «РБК».
«Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы много говорили о сложности восстановления диалога, учитывая, что предыдущие договоренности не выполняются украинскими партнерами», — сказал Песков.
Он также отметил, что мнение Медведева «идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось на различных уровнях».
«Дело в том, что модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предварительных договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы [переговоров] не просматриваются, хотя готовность сама президентом неоднократно декларировалось», — добавил представитель Кремля.
- 11 октября заместитель главы СНБО России, бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев посвятил Украине и украинской власти колонку под названием «Почему не имеют смысла контакты с нынешним украинским руководством», заявив, что украинские политики «слабые, несамостоятельные невежественные люди».
- В июле президент России Владимир Путин написал статью, посвященную «историческому единству русских и украинцев». В ней он продолжает свои нарративы о «внешнем управлении Украины» и «гражданское войне на Донбассе».
- Зеленский в апреле в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. Президент РФ ответил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Также в Кремле угрожают, что встреча президентов России и Украины может не состояться, если украинская сторона планирует поднять на переговорах вопрос о возвращении Крыма.