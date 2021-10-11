В Кремле одобрили «важную публикацию» Медведева об Украине и ее власти, в которой «многое называется своими именами»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине и украинских политиках «важной публикацией», в которой «многое называется своими именами».

Об этом он заявил в комментарии «РБК».

«Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы много говорили о сложности восстановления диалога, учитывая, что предыдущие договоренности не выполняются украинскими партнерами», — сказал Песков.

Он также отметил, что мнение Медведева «идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось на различных уровнях».

«Дело в том, что модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предварительных договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы [переговоров] не просматриваются, хотя готовность сама президентом неоднократно декларировалось», — добавил представитель Кремля.