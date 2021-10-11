В департаменте КГГА проводят обыски. Двум инженерам сообщили о подозрении

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Голосеевская окружная прокуратура города Киева в рамках уголовного производства проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия «Спортивный комплекс», который подчиняется Департаменту молодежи и спорта, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные деньги на счета подрядных организаций. Так они оплатили капитальный ремонт стадиона, но работы провели по завышенным ценам и не в полном объеме.

Это нанесло территориальной общине ущерб на сумму свыше 700 тысяч гривен.

Во время обыска правоохранители выявили и изъяли документы о проведении тендеров, которые затем передадут на экспертизу.

Вместе с тем, двум инженерам технического надзора сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и планируется сообщить о подозрении третьему лицу — представителю подрядной организации.