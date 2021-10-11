В департаменте КГГА проводят обыски. Двум инженерам сообщили о подозрении
- Автор:
- София Телишевская
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Голосеевская окружная прокуратура города Киева в рамках уголовного производства проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия «Спортивный комплекс», который подчиняется Департаменту молодежи и спорта, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные деньги на счета подрядных организаций. Так они оплатили капитальный ремонт стадиона, но работы провели по завышенным ценам и не в полном объеме.
Это нанесло территориальной общине ущерб на сумму свыше 700 тысяч гривен.
Во время обыска правоохранители выявили и изъяли документы о проведении тендеров, которые затем передадут на экспертизу.
Вместе с тем, двум инженерам технического надзора сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и планируется сообщить о подозрении третьему лицу — представителю подрядной организации.
- С августа этого года правоохранители почти ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растратах на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и прочем.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводится для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».