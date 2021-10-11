Медведев написал колонку об Украине и украинских политиках, которых назвал «невежественными и слабыми людьми»

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Заместитель главы СНБО России, бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев посвятил колонку Украины и украинской власти, заявив, что переговоры с ней «бессмысленны», а сами украинские политики «слабые, несамостоятельные и невежественные люди».

Колонка российского политика под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» опубликована 11 октября в издании «Коммерсантъ».

Медведев сравнил украинских руководителей, прежде всего первых лиц государства, с «людьми, не имеющими никакой устойчивой самоидентификации», и назвал их «несчастными людьми».

В частности Медведев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского — человека «с определенными этническими корнями, всю жизнь говорившего на русском и работавшего в России», а став президентом, «полностью изменил политическую и моральную ориентацию».

«Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли 5—7% активного населения)... Он должен бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами («нациками», как их принято там называть), мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов, — чтобы ему не сломали шею», — пишет Медведев.

По его мнению, именно поэтому и появляются «ублюдочные документы типа «закона» о коренных народах Украины» и организуются «дебильные «Крымские платформы», созданные для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами».

В то же время Медведев отметил, что украинские руководители нынешней генерации — «люди абсолютно несамостоятельные», поскольку, по его мнению, страна находится в зависимости от США и ЕС, которые осуществляют «денежные вливания в экономику», и под «прямым руководством украинских спецслужб (со стороны их американских патронов)».

Экс-президент РФ также заверил, что «СССР были нужны хорошие отношения со странами социалистического лагеря», а США от Украины нужно лишь «противостояние с Россией, тотальное сдерживание нашей страны и создание «Анти-России».

Также Медведев считает, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе «эфемерное», потому что «Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в частности потенциально военного) с нашей страной».

«Дураков бороться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — добавил он.

Кроме этого, Медведев заявил, что во главе Украины стоят «слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, невежественные и необязательные люди».

«Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Доморощенные талейраны. Нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», — заявил российский политик.

В связи с этим Медведев считает, что Россия пока не должна проводить переговоры с Украиной, а нужно «дождаться появления в Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал он.