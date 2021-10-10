США провели первые переговоры с талибами после захвата власти в Афганистане

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Официальные представители США встретились для переговоров с представителями движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане. Это их первые личные переговоры с тех пор, как 30 августа Вашингтон вывел свои войска из страны.

Об этом сообщает BBC.

Встреча началась в субботу, 9 октября, и продолжится в воскресенье, 10 октября. Переговоры проходят в Катаре. Главные темы — сдерживание экстремистских группировок, эвакуация граждан США и гуманитарная помощь. Американские официальные лица заявили, что переговоры являются продолжением взаимодействия с «Талибаном» по вопросам, которые представляют национальный интерес, однако это не означает признание легитимности правительства боевиков.

Выступая после начала переговоров с США, «министр иностранных дел» Афганистана Амир Хан Муттаки сказал, что обе стороны согласились соблюдать условия Дохинского соглашения, которое подписали в 2020 году. Соглашение включает в себя обязательство «Талибана» по противодействию террористическим группировкам (в частности, «Аль-Каиде»).

Муттаки сказал, что официальные лица США также сказали талибам, что помогут в доставке вакцин от коронавируса и гуманитарной помощи. «Министр» сказал журналистам, что «Талибан» хочет улучшить отношения с международным сообществом, но также предупредил, что никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику любой страны.

США еще не прокомментировали детали субботних переговоров, но официальный представитель Госдепартамента ранее заявил, что представители Штатов будут использовать встречу, чтобы давить талибов, чтобы они уважали права женщин, формировали инклюзивное правительство и позволяли гуманитарным агентствам работать.

Военные действия в Афганистане продолжаются более 40 лет. В конце 1970-х начался затяжной политический кризис из-за противостояния коммунистов и исламистов. В 1990-х зародилось исламистское движение «Талибан». Группировка 15 августа провозгласила восстановление власти над Афганистаном — на фоне вывода из страны войск США и НАТО, которые находились там с 2001 года.