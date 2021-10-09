Минздрав: В «оранжевую» зону карантина попали 15 областей Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом 15 областей попали в «оранжевую» карантинную зону. В этих областях повышенный коэффициент инфицирования, высокий уровень госпитализации больных и загруженности коек с кислородом.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В перечень вошли Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области. Остальные области пока находятся в «желтой» зоне карантина.
В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения, как это сделали в Харьковской области.
Власти могут ограничивать количество людей в транспорте (перевозка пассажиров только на сидячих местах) и проведение массовых мероприятий, требовать соблюдения масочного режима, а также дистанции на открытых мероприятиях.
- С 23 сентября на всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.
- 7 октября Минздрав определил перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. Через день глава комитета Рады Радуцкий анонсировал расширение этого перечня.