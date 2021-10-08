В Минобороны заявили, что военным уже задолжали выплаты на 2 миллиарда гривен

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Украина задолжала военным, находящимся на Донбассе, 2,1 млрд гривен единоразовых вознаграждений.

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Сегодня мы имеем задолженность по выплате единоразовых вознаграждений в размере 2 млрд 100 миллионов гривен. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год», — сказал он.

По словам заместителя министра, всего Минобороны не хватает более 7,1 млрд гривен.

«Чтобы выплачивать вознаграждения всем военнослужащим, в том числе единоразовые выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу министерства обороны», — добавил Носов.

Отдельно заместитель министра уточнил, что денежное вознаграждение за сентябрь выплачено на 100%, а вознаграждение за участие в боевых действиях на Донбассе — полностью за август.